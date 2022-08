En conversaciones con diario Correo, Janet Barboza expresó que Magaly Medina es mezquina y envidiosa. Además, afirmó que Gisela es una mujer educada y profesional, a diferencia de la popular Urraca.

“Gisela es una mujer absolutamente profesional, educada, que tiene que decirte algo para sumarte y ayudarte a crecer (...) en el caso de Magaly, ella intenta igualarse a Gisela, pero jamás lo va a poder lograr, es su alter ego. Gisela es todo lo que Magaly quiere ser en su vida, pero hay años luz para eso (...) Gisela tiene formas de dirigirse a su personal, deja que cada uno seamos libres, como corresponde, a la hora de desarrollar el contenido del programa”, expresó Janet.

Luego continuó con: “en el caso de Magaly, desgraciadamente, se ha convertido en el temor de algunas chibolas que recién comienzas. Decirle cosas tan feas, como le dijo a Brunella Horna, de tratarla de ‘Brutella’, qué te hace pensar de una mujer de 60 años que tendría que haber evolucionado (...) su cerebro está vacío, es una mujer bastante torpe (...) te pones a conversar con ella y no tiene recursos, lo único que te va a decir es bataclana para arriba. Me da pena el pingüino, que debe de estar, a estas alturas, arrepintiéndose de haber estado con este tipo de mujer, porque es imposible su trato, si trata así a su personal, imagínate al marido. Creo que él debe de estar arrepintiéndose, de no haber terminado al final con Giuliana Rengifo”

Janet Barboza recordó una difícil etapa que vivió en el colegio: “Recibía bullying por ser muy delgadita”

La conductora de “América Hoy”, Janet Barboza, aprovechó un momento del programa matutino de América TV para confesar que durante su etapa escolar fue víctima de bullying por ser muy delgada.

En la reciente emisión del programa, las conductoras Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna conversaron con un psicólogo, quien llegó para hablar de los conflictos y problemas que pueden pasar los niños en el colegio. En ese contexto, Barboza recordó el difícil momento que atravesó.

“No todos los niños tienen la misma reacción. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, no sé si es su caso compañeras, también recibía bullying por ser muy delgadita. Me decían cosas como ‘esqueleto rumbero’ u ‘Oliva de Popeye’ porque era muy delgadita”, señaló.

“Yo he tenido siempre un carácter con el cual he sentido que no me tenía que dejar y por eso reaccionaba, pero no todos los niños reaccionan igual”, agregó la conductora de televisión ante la sorpresa de sus compañeros.

