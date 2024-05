Ante a afirmación del gobernador regional Antonio Pulgar sobre los proyectos para mejorar el malecón Daniel Alomía Robles y la Laguna Viña del Río no avanzan porque la Municipalidad Provincial de Huánuco no firma el convenio con el Gobierno Regional, el alcalde Antonio Jara le respondió tildándolo de incapaz, debido a que no está cumpliendo con lo que prometió.

“Descarto todas las declaraciones que hizo el gobernador, no solo es de la Laguna Viña del Río, sino también de la calle León de Huánuco, Malecón Daniel Alomía Robles, defensa ribereña del río Huallaga e Higueras, no estoy para protegerlo a él (Pulgar) de su incapacidad en su gestión, he guardado la cordura durante muchos meses”, dijo Jara en rueda de prensa.

Antes de proseguir el alcalde mostró un video registrado el 2 de noviembre del 2023 donde se ven a las autoridades regionales y municipales en la firma del convenio para la obra de la Laguna Viña del Río. “¿Qué ha hecho de todo lo que prometió en ese video?, en vista que no me dio ninguna respuesta, ya estoy terminando el expediente técnico para la construcción de la defensa de la ribereña del río Higueras, y para el Malecón Daniel Alomía Robes, yo no le voy a esperar sentado”, señaló.

“De qué habla el señor (Pulgar), no asistí a la reunión con los de Construcción Civil (día lunes 20 de mayo) porque tenía sesión de concejo. En la próxima reunión voy a participar, felicito al gobernador que haya participado, y porque no participa en la comisión de Anticorrupción, yo no tengo temor, porque mi gestión es transparente”, cuestionó el alcalde.

PTAR

Con respecto al proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) el alcalde Antonio Jara, le propone reunirse con al gobernador en la brevedad posible, debido a que es importante la ejecución de este proyecto para que Huánuco pueda entrar en el proyecto de las grandes ciudades.

Tras cuestionar sobre el proyecto del gobernador de los cuatro carriles. “¿En qué está? Ya se le olvido, para la ciudad de Huánuco. No tengo nada que transferir él (Pulgar) se comprometido, en realizar los expedientes técnicos y no le podemos estar esperando, ¿Por qué busca culpables de su incapacidad? Al gobernador le exijo que pida las disculpas públicas, no le voy a permitir que nos trate de esa manera”, dijo Jara.

