Durante una entrevista, Shirley Cherres reconoció que Renato Rossini es un hombre guapo y que, aunque pasen los años, siempre “siempre seguirá siendo su bebito”.

“Renato está más maduro, pero no deja la chispa e igual es un bombón, mi bebito, ja, ja, ja. En la casa de Magaly fuimos un éxito, pero nos faltó muchas cosas por hacer, lo importante es que al público le gustó muchísimo”, expresó Shirley Cherres

Luego continuó con: “romance no hubo porque eso es tener una relación y eso no pasó, no solo la pasamos genial en la Casa de Magaly, también cuando grabamos en Miami y todo el día teníamos la cámara encima”.

Cabe mencionar que, en Café con la Chevez, Renato Rossini confesó que no tuvo un romance con Shirley Cherres, cuando participaron en La casa de Magaly y también cuando grabaron en Miami, pero sí resaltó que la rubia era muy talentosa.





Shirley Cherres lamenta silencio de Samahara Lobatón ante negligencia del Dr. Fong

Shirley Cherres expresó su preocupación al afirmar que Samahara Lobatón pudo haber enfrentado consecuencias similares a las de la Muñequita Milly. Cherres destacó que Lobatón sufrió una severa infección después de someterse a una operación con el doctor Fong.

“Yo creo que con esta noticia (el fallecimiento de la Muñequita Milly) ya Samahara debe de haberse dado cuenta que pudo haber sido ella, tal vez podría haber muerto, pero gracias a Dios no le pasó nada”, contó Shirley Cherres a Trome.

Luego continuó con: “yo creo que no se dio cuenta de la gravedad de esa infección, imagínate si le hubiera pasado lo mismo que le pasó con la artista folclórica”

Shirley Cherres también contó que si a ella le hubiera pasado lo de Samahara Lobatón, inmediatamente hubiera denunciado, pues no solamente se haría justicia con ella, sino que crearía antecedentes con el cirujano para que nadie corra los mismos problemas.

“Yo sí lo hubiera denunciado porque al denunciar no solamente se hace justicia contigo, sino también con las posibles personas que se van a ir a operar, o sea se pudo haber salvado otras vidas”, contó.

