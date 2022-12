La conductora de “D’ Mañana”, Karla Tarazona, respondió a los insultos que recibió de la manager de la cantante de cumbia Giuliana Rengifo.

La representante se mostró agresiva con una reportera del programa que intentaba entrevistar a la ex participante de “El Gran Show”. “Cuando cambien de tarada, ese día hablamos”, expresó.

Al respecto, Tarazona cuestionó que la mujer haya respondido en lugar de Rengifo. “Yo tengo una pregunta: ¿Quién es la artista ella o Giuliana?”, mencionó.

“Considero que acá a ti no se te ha faltado el respeto. Que sí, me pareces una persona corriente a la cual no tengo por qué darle respeto, sin embargo, lo he hecho”, destacó la presentadora de espectáculos.

Karla Tarazona y su contundente mensaje a Giuliana Rengifo: “Los escandaletes le ha servido para promocionar sus eventos”

Karla Tarazona se animó a opinar sobre la polémica en la que está envuelta Giuliana Rengifo luego que fuera acusada de ser la tercera en una relación sentimental. Para la conductora de televisión, la cantante se ha beneficiado de los escándalos.

“Giulliana Rengifo no tenía exposición mediática desde hace mucho tiempo y gracias a todos sus escandaletes... le ha servido para promocionar sus eventos los fines de semana”, comentó Tarazona al diario El Trome.

