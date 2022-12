La conductora de “D’ Mañana”, Karla Tarazona, se dirigió al hermano del cantante de cumbia John Kelvin para aclararle que “no se quedaría callada” tras rebelar que fueron expareja.

Koky Sarmiento compartió un mensaje, a través de su cuenta de Instagram, donde aseguraba que la presentadora de espectáculos y su compañero, Kurt Villavicencio, atacaban a su hermano por resentimiento y envidia.

Al respecto, Tarazona aseguró que a pesar de haber tenido un romance con el músico hace quince años, le reprocharía sus malos actos.

“El que haya salido conmigo, el que me lo haya ‘chapado’, si no me lo he chapado, si es mi familia, si es mi exesposo. Sea quien sea y haya cometido un delito, yo no me voy a quedar callada”, expresó la conductora.

John Kelvin llora al recordar sus días en la cárcel: “Pagué bien caro y no se lo deseo a nadie”

En una entrevista con el programa “Amor y Fuego”, el cantante volvió a asegurar que no abusó sexualmente de la modelo cubana, sin embargo, dijo que se siente arrepentido de haber golpeado brutalmente a la madre de sus hijos.

El cumbiambero dijo que ha pagado muy caro las consecuencias de sus malas decisiones y no pudo evitar quebrarse frente a cámaras al recordar sus días dentro del penal de Lurigancho.

“Aquí no está John Kelvin el cantante, aquí está Jonathan Sarmiento Llanto el que es hijo y padre, el ser humano que acepta que lo que hizo estuvo mal, el ser humano que estuvo privado de su libertad producto de un hecho que cometió, pagué y lo pagué bien caro”, señaló el artista entre lágrimas.

