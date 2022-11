El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, compartió detalles de la entrevista que le hizo al cantante de cumbia John Kelvin en su programa.

El presentador de espectáculos se refirió al descontento que tuvo Dalia Durán con la mencionada presentación del padre de sus hijos en televisión.

“¿Qué pensabas, que íbamos a hacer lo que tú no has hecho en este tiempo? Ni Gigi (Mitre) ni yo nos mostramos en ningún momento a favor de él. Es más, me molestaba más que a ti tenerlo en frente”, expresó González.

Asimismo, el popular “Peluchín” confesó que el cantante de cumbia le había ofrecido, como obsequio, unos bolsos hechos durante su estadía en prisión.

“Mándale saludos a los internos, pero yo no voy a andar por la vida con un maletín que tiene tus iniciales, porque no me sentiría orgulloso”, señaló el comunicador.

Dalia arremete contra Amor y Fuego por entrevista a John Kelvin: “Indignante que un programa le pague para solo escuchar como se victimiza”

“Es una lástima que en este país al que tanto quiero permitan llamar ERROR a un DELITO. No voy a excusarme porque asumo mi culpa de que este ser esté libre por no mantenerme firme. Indignante que un programa le pague para solo escuchar como se victimiza”, expresó Dalia Durán.

Luego continuó con: “No necesito ni un centavo de él. Todo este tiempo he mantenido sola a mis bebés (...) Jamás me esconderé o fingiré ser algo que no soy”.

