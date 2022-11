A través de su cuenta de Instagram, Dalia Durán arremetió contra Amor y Fuego por entrevista a John Kelvin. Además, resaltó que si su agresor se sentaba en el set de Magaly Medina, ella le “hubiera dicho sus verdades en la cara”.

“Magaly Medina, sé que hubieses sido la única en decirle sus verdades, pero claro que no iba a aceptar sentarse en tu set porque tú eres una periodista y le ibas a decir con pruebas sus verdades en su cara”, expresó Dalia.

“Es una lástima que en este país al que tanto quiero permitan llamar ERROR a un DELITO. No voy a excusarme porque asumo mi culpa de que este ser esté libre por no mantenerme firme. Indignante que un programa le pague para solo escuchar como se victimiza”, se lee en el extenso mensaje de Dalia Durán en una de sus historias de Instagram.

Luego continuó con: “No necesito ni un centavo de él. Todo este tiempo he mantenido sola a mis bebés (...) Jamás me esconderé o fingiré ser algo que no soy”.