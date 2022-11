En la última edición de El Gran Show, Gino Pesaressi denunció un presunto favoritismo en la pista de baile que involucra a Facundo González, Melissa Paredes y Santiago Suárez.

“Es un poco, no los malos contra los buenos, sino los engreídos contra... Los favoritos son ustedes chicos, nada más. No, Gisela, es la producción que también tiene un poco coordinado todo y está bien...”, expresó Gino Pesaressi.

Luego continuó con: “yo nunca he sido amigo de productores ni de nadie, siempre he tenido que remar para que las cosas salgan bien. Es un poco frustrante sentir que hacemos muchas cosas y que no solo la coreografía sean las mejores, sino de no tener propuestas buenas”.

Ante este comentario, Gisela Valcárcel expresó que tal vez sea su culpa de este posible “engreimiento” en algunos participantes de El Gran Show.

“Quizás yo soy la responsable de ese engreimiento”, expresó la popular Señito.

Melissa Paredes y Gino Pesaressi se enfrascaron en un tenso momento por su desempeño en la pista de baile de El Gran Show. (Fuente: América TV)

