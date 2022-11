En la última edición de América Hoy, Janet Barboza mostró EN VIVO una foto donde Christian Domínguez se está besando con otra mujer que no es Pamela Franco. Cabe mencionar que, Ethel Pozo se adelantó y mencionó que todo se trataría de una escena de Maricucha 2.

“No es cualquier foto. Parece que los tres años y un mes llegaron a su fin, digo, porque esta foto para mí, Pamela Franco, Pásenle la voz, envíenle un WhatsApp, llamen a Pamela porque esta foto me ha llegado y yo la voy a mostrar”, expresó Janet Barboza.

En la foto, se puede ver a Christian Domínguez besándose con otra mujer, pero no se lograba ver el rostro de la otra persona. “Es Christian, no es Pamela. Ahí lo dejo, esa foto me ha llegado en la mañana y Christian Domínguez está muy apasionado”.

Muestran foto de Christian Domínguez besando a una mujer