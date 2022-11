Sin duda, el 2022 ha sido para la cantante colombiana Shakira un año de muchos retos y de mucha música pues la barranquillera regresó a lo grande a la música y ya tiene preparado un nuevo álbum para todos sus fans.

La cantante, que a mitad de año anunció la separación con el papá de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, contó que este ha sido un año que difícilmente olvidará.

Fue a través de Spotify Wrapped 2022 donde Shakira grabó un corto pero emotivo video para todos sus seguidores donde habló a corazón abierto y en el que admitió que la música ha sido una buena compañía y sobre todo sus fans alrededor del mundo que la han acogido en medio del escándalo que vivió a nivel personal.

La cantante colombiana se tomó el tiempo de celebrarlo en sus redes sociales los 100 M de 'Te felicito'. (Foto: Shakira / Instagram)

“El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar, en el que he encontrado tantos desafíos, como amigos de verdad. La música ha sido una buena compañía y ustedes aún más y quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresarme y ojalá en el 2023 pueda seguir correspondiendo todo el apoyo y el cariño que me dan, traerles nueva música y mucho mucho más, besitos”, señaló Shakira a través de un video que ha sido colgado en Spotify.

Como se recuerda, Shakira contó a la revista Elle que durante su separación, la música fue una especie de terapia para ella pues es ahí donde vuelca sus sentimientos, sus pesares y se libera.

“Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato (risas). Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”, reveló hace unos meses la intérprete de “Hips don’t lie”.