Giuliana Rengifo fue invitada al podcast ‘Entre Tragos’ donde habló de su carrera artística y no dudó en asegurar que ella tiene mejor voz que Maricarmen Marín.

A la cantante le preguntaron directamente lo siguiente: “ ¿Consideras que tienes mejor voz o mejor timbre que Maricarmen? ”

Y ella respondió: “ Sí, claro. Ella puede decir lo mismo también, cada uno defiende su trabajo, su arte. ¿Sabes que pasa? Conforme pasan los años, ya este año cumplo 25 años, yo he ido mejorando ¿Por qué? Porque he ido practicando, me gusta mucho escuchar y que la gente que realmente sepa más que yo me enseñe y yo estoy siempre atenta a aprender ”, sentenció.

Giuliana Rengifo revela que Maricarmen Marín la hizo llorar en concierto

Giuliana Rengifo dio detalles de su ‘enemistad’ con Maricarmen Marín y cónto que en un concierto, la exjurado de ‘Yo soy’ la hizo llorar.

Según relato, el hecho ocurrió cuando ganó el casting de ‘Alma Bella’ y tras ello, la llevaron a un concierto en Chimbote para que se familiarice con el ambiente y los shows.

“Yo nunca me peleo con nadie, la gente se pelea conmigo. Pasa que yo entro a Agua Bella y en el camerín Cinthia le dice a Maricarmen que yo le quería hacer la competencia, yo normal (...) Ellas terminan de cantar, entran al camerín y yo estaba sentada y a Maricarmen se le veían la bubbies y le dije ‘arréglate porque se te ve’ y ella dice ‘qué, ¿eres lesbiana?’”, narró Rengifo en ‘Café con la Chévez’.

“Así me dijo, yo me fui al baño a llorar. Yunay me dice ‘qué pasó’ y le conté y me dijo ‘bueno así es esto, quieres o no quieres, ¿estás dispuesta a afrontar esta o cualquier situación? Sécate esas lágrimas y sal’. Me sequé las lágrimas y salí”, añadió.

Te puede interesar