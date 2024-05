Durante la última edición de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre reveló que al parecer Cristian Rivero habría interpuesto una demanda laboral contra Latina, debido a unos pagos pedientes que no recibió tras su salida de dicho canal.

Tras ello, Rodrigo González aseguró que él también dejó deudas pendientes en Latina y mencionó lo que haría en caso llegué a proceder la acción legal de la pareja de Gianella Neyra.

“ Nosotros trabajamos 10 años allí y no nos pagaron nada tampoco. Si eso procede (la denuncia de Cristian Rivero), ahí nosotros le vamos. Y no es broma, tómenlo como quieran. Nosotros no podremos entrar a Latina, pero le sacamos el billete que nos deben. ¿O hemos trabajado 10 años gratis? Cuántas cosas que no nos dieron, ya llegará el momento ”, expresó el popular ‘Peluchín’.

“Le dimos 10 años de nuestra vida a ese canal, han lucrado y se han levantado. Por primera vez en la historia de su fundación, lideraron el horario que tenían con nosotros y le ganaron a América Televisión. Al momento que nos hostigó Susana Umbert, para que nos obligara a renunciar con la movida que usó, nosotros dejamos de percibir y ellos se lavaron las manos ”, añadió evidentemente exaltado.

“ Celebro que Cristian Rivero haga eso, ojalá que prospere, vas a sentar un precedente y de ahí sigo yo. Te lo garantizo ”, concluyó.

Cristian Rivero habría entablado demanda laboral a Latina por pagos no realizados

Cristian Rivero habría demandado a Latina por pagos no realizados durante sus años de servicio, según Gigi Mitre en ‘Amor y Fuego’.

El conductor de TV y actor tendría las puertas cerradas del canal, de acuerdo con lo dicho por la compañera de Rodrigo González.

Cuando Mitre conversaba con ‘Peluchín’ sobre la salida de Katia Palma y Cristian Rivero de ‘Esto es Guerra’, afirmó que Rivero no podría regresar a Latina por ‘problemitas legales’.

Ante las preguntas de Rodrigo González, Gigi dijo que el esposo de Gianella Neyra demandó a Latina porque quiere que le paguen por todos los años que trabajó en el canal.

Te puede interesar