Jorge Vallejos, excantante de ‘La Joven Sensación’ se pronuncia tras ser vinculado con Ernesto Pimentel

El excantante de ‘La Joven Sensación’, Jorge Vallejos, conocido como ‘Coco’, ha negado rotundamente cualquier relación sentimental con Ernesto Pimentel. Desde Europa, Vallejos hizo pública su postura a través de las redes sociales, instando a no relacionarlo con el tema.

El exintegrante del popular grupo musical aclaró que es un hombre casado, con hijos, y desmintió cualquier rumor sobre su salud, incluyendo el VIH, enfermedad que padece el actor la ‘Chola Chabuca’.

¿Qué dijo el Ex Joven Sensación tras ser vinculado con Ernesto Pimentel?

En un mensaje directo a los seguidores, Vallejos pidió que cesen los comentarios sobre su supuesta relación con Pimentel, ya que no tiene nada que ver con la farándula actual y prefiere mantenerse al margen de ese tipo de especulaciones.

“Soy Jorge Vallejos, conocido hace muchos años en Perú como Coco, cantante de la Joven Sensación. Quiero aclarar un tema debido a algunos comentarios en TikTok. Yo no me había enterado hasta ayer. Que están hablando cosas del señor Ernesto Pimentel y que yo tenía algo con él. Absolutamente mentira”, comenzó diciendo.

En ese sentido, destacó que su retiro de ‘La Joven Sensación’ fue por decisiones personales y profesionales, buscando progresar y construir una vida familiar sólida en Europa. “Yo no tengo nada que ver con absolutamente nada de esos temas. Le pido a la gente por favor que dejen de hablar de mí. Yo soy una persona de familia. Tengo tres hijos, estoy casado. No tengo ninguna enfermedad, estoy sano. En mi época yo me retiré de La Joven Sensación por decisiones personales, por progresar, por venir a Europa. Por favor no me conecten con esos temas”, continuó.

Por su parte, Ernesto Pimentel no ha realizado comentarios públicos sobre esta controversia, centrándose en la promoción de su película ‘Chabuca’. Sin embargo, la declaración de Vallejos podría poner fin a las especulaciones y permitir que ambos artistas continúen con sus respectivas carreras sin interferencias ni rumores infundados.

