Ethel Pozo publicó una encuesta en su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, no obtuvo el apoyo esperado por sus seguidores.

“ Ni sus seguidores votan por ella ”, aseguró Rodrigo González en la última edición de ‘Amor y Fuego’.

La hija de Gisela Valcárcel consultó en redes sociales si la verían a las 9:30 de la mañana en ‘América Hoy’, pero los resultaron fueron los siguientes: ‘Sí: 13% y No: 87%’.

“ Yo me preguntó como un 85% de la gente que te sigue, te diga que no te quiere ver o hay algo raro con ese numero o no puedo creer que ese sea el resultado ”, se burló el popular ‘Peluchín’.

Magaly responde a Ethel por acusaciones de ‘sembrar odio’ entre el público: Ni que yo fuera el dengue

En su última emisión de su programa, Magaly Medina se pronunció sobre los mensajes en redes sociales que Ethel Pozo compartió con una seguidora de Colombia, quien expresó su respaldo y criticó que tanto el programa de Medina como el de Rodrigo González superan los límites del respeto.

“Viven de hablar bastante de mí, no pueden dejar de hablar de mí. Pero a mí sus comentarios me importan 0.0000. Lo que sí comparto contigo es que es una lástima que les metan odio y cosas negativas en los corazones y las mentes de las personas que los ven”, escribió Ethel Pozo.

Ante este comentario, Magaly aclaró que “no es un foco infeccioso” como para “envenenar” los corazones de los usuarios y, de esa manera, crear odio hacia ella.

“Como si yo fuera un foco infeccioso de algo, como si yo fuera el virus del dengue, no Ethel, acá la gente ve mi programa y otros programas para distraerse del estrés cotidiano porque es mejor escuchar información del espectáculo, chismear, que ver nuestros propios problemas en casa, eso es lo que somos”, comentó Medina.

