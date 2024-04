Magaly Medina a Milett Figueroa por aparente ruptura con Tinelli: “Se le escapó la gallinita de los huevos de oro”

Aún continúan los rumores de una posible ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Ahora, la modelo argentina Cande Lecce asegura que tuvo un romance clandestino con el conductor de TV y presuntamente le habría sido infiel a la peruana.

Tras dichas declaraciones de la joven, Magaly Medina se burló de Milett y dijo que tendrá que buscar nuevas oportunidades laborales luego de la presunta separación con Tinelli.

Esto empezó cuando la modelo subió un viendo pidiéndole a sus seguidores que le sugirieran que tipo de contenido crear.

“ Cómo me preparo para un casting internacional (risas), con Tinelli no es, definitivamente, ya qué remedio le queda, tiene qué chambear porque ya se le escapó la gallinita de los huevos de oro ”, manifestó Medina.

“ Se le fue de las manos o está a punto de irse, en todo caso. A nosotros nos gustaría que nos cuentes la verdad, eso es lo que su público le va a decir ”, finalizó la ‘Urraca’.

Influencer reveló que Tinelli le dijo que la relación que tiene con Milett “era parte del show”

La atención de los medios vuelve a enfocarse en Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, esta vez a raíz de las declaraciones de una joven influencer llamada Cande Lecce, quien reveló haber mantenido una relación amorosa con el argentino mientras él iniciaba su romance con la exchica reality.

Según los comentarios de la influencer, Tinelli le habría asegurado que su relación con la exparticipante de ‘Bailando 2023′ era simplemente parte del show.

“Me decía, te quiero (...) Yo confié y creí en ese hombre como no creí en nadie, desde esa primera noche que estuve ahí en su departamento, él me miró a los ojos y me dijo que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo”, reveló Cande Lecce.

Luego continuó con: “Cuando estaba por dar una nota para Intrusos, él vino y dijo: ‘Cuídenla a esta chica’. Me sentí contenida. Esa noche me pasó a buscar y fuimos a su departamento, después de comer. Había una relación amorosa, pero no lo hicimos público”.

La modelo argentina también contó que el romance de Marcelo con Milett era puro show. “Entendí que era parte del show y bueno (…), él decía (que todo era parte del show), era todo raro, yo nunca creí tampoco en esa relación (…) nos seguíamos mensajeando (cuando apareció la peruana)”.