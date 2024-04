Milett Figueroa está en Argentina, sin embargo, no ha publicado ni una foto de su reencuentro con Marcelo Tinelli, esto en medio de los rumores de una presunta separación e infidelidad.

El argentino no le dedicó ni un mensaje a su novia, pero celebró la llegada de su primo ‘El Tirri’.

“ Qué alegría. Mi primo hermano Luciano Tirri ya vuelve de Los Angeles a Buenos Aires. Lo extrañaba ”, sostuvo Tinelli.

Influencer reveló que Tinelli le dijo que la relación que tiene con Milett “era parte del show”

La atención de los medios vuelve a enfocarse en Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, esta vez a raíz de las declaraciones de una joven influencer llamada Cande Lecce, quien reveló haber mantenido una relación amorosa con el argentino mientras él iniciaba su romance con la exchica reality.

Según los comentarios de la influencer, Tinelli le habría asegurado que su relación con la exparticipante de ‘Bailando 2023′ era simplemente parte del show.

“Me decía, te quiero (...) Yo confié y creí en ese hombre como no creí en nadie, desde esa primera noche que estuve ahí en su departamento, él me miró a los ojos y me dijo que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo”, reveló Cande Lecce.

Luego continuó con: “Cuando estaba por dar una nota para Intrusos, él vino y dijo: ‘Cuídenla a esta chica’. Me sentí contenta. Esa noche me pasó a buscar y fuimos a su departamento, después de comer. Había una relación amorosa, pero no lo hicimos público”.

La modelo argentina también contó que el romance de Marcelo con Milett era puro show: “Entendí que era parte del show y bueno (…), él decía (que todo era parte del show), era todo raro, yo nunca creí tampoco en esa relación (…) nos seguíamos mensajeando (cuando apareció la peruana)”.

Te puede interesar