Naamin Timoyco rompe su silencio y se pronuncia sobre Alex Brocca, expareja de Ernesto Pimentel

La historia de Alexx Brocca ha resonado en el público debido a la polémica relación amorosa que mantuvo con Ernesto Pimentel, lo que ha generado todo tipo de opiniones, entre ellas, la de la exbailarina Naamin Timoyco quien fue amiga cercana del también bailarín.

Naamin Timoyco se ha mantenido alejada por años del mundo del espectáculo y lejos de la polémica. Sin embargo, tras ser abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, se pronunció sobre su amigo Alex Brocca.

¿Qué dijo Naamin Timoyco sobre Alex Brocca?

La exbailarina se mostró feliz de que ahora se aborden el romance en todas las personas, sin importar la orientación sexual que tenga, algo que no vivió en su época artística y que era muy criticado.

“Ahora ya es algo cotidiano, algo que ves todos los días, que ya no causa atención, más bien, es lindo porque hoy por hoy se ve que hay arte, hay talento en este tipo de cosas que antes no había, que era muy criticado , ahora no, es motivo de asombro por algo que vale la pena”, comentó.

Sobre su relación con Alex Brocca, la artista expresó que mantuvo una cercana amistad con la expareja de Ernesto Pimentel. “ Claro que sí (lo conoció) Fue mi amigo, trabajé con él cien mil veces... ”, contestó.

Por otro lado, sobre el perdón de la ‘Chola Chabuca’ a Alex Brocca, la exbailarina dijo: “ Tú sabes que cada uno es arquitecto de su propia vida, entonces creo que con eso te he contestado todo. Cada uno sabe cómo mata sus pulgas ”, agregó.

El programa ‘Amor y Fuego’ comentó en su nota que Naamin Timoyco, Coco Marusix y Toñizonte prometieron no comentar más sobre el tema y se llevarán sus declaraciones a sus ‘tumbas’.

