Allison Palacios, reconocida por su talento como cantante de salsa y por ser hija del recordado exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios, ha generado revuelo en la farándula peruana con sus recientes revelaciones sobre su carrera y su relación con su padre.

En una reciente entrevista, la joven profesional compartió detalles sobre su ascenso en los escenarios, revelando su verdadera pasión tras estudiar una costosa carrera universitaria.

¿Cuál es la costosa o exigente carrera que estudió la hija del ‘Chorri’ Palacios?

Allison Palacios se ha hecho de un nombre en el mundo del espectáculo, la joven destacó como cantante de salsa lejos de los escándalos dela farándula y las polémicas que atravesó su padre. Sin embargo, para sorpresa de todo, Allison tuvo que abandonar algo para centrarse en la música.

La hija del exfutbolista reveló que estudió Administración Hotelera antes de alcanzar el éxito como cantante de la orquesta ‘Bun Bun Mezcla’, una carrera que dejó de lado para perseguir su verdadera vocación artística.

¿Cuál es la relación de Allison Palacios con su padre ‘Chorri’ Palacios?

A pesar de su relación familiar con el ícono del deporte peruano, Allison Palacios prefirió mantener un perfil bajo y alejarse de los escándalos mediáticos. En una entrevista para Trome, expresó su deseo de no ser vinculada con la fama de su padre.

“ Le he pedido a la gente que me conoce que no me vincule. No quiero que después digan que estoy donde estoy por mi viejo ”, expresó la cantante.

Sobre su relación con su padre, ‘Chorri’ Palacios, Allison reveló detalles íntimos en la misma entrevista. Reconoció haber tenido altibajos en su vínculo con él, incluso bromeó públicamente sobre sus apariciones mediáticas.

“ A veces lo he saludado y otras veces lo he agarrado de punto. Digo por el micrófono: ‘Acá está el ‘Chorri’, cuidado que viene Magaly, escóndanlo’. (...) No soy nadie para juzgarlo. Pero le comento: ‘Papá, eres responsable de tus actos, sabrás lo que haces, pero te timbro en calidad de hermana ”, declaró.

