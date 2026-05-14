El Pleno del Congreso de la República sesiona este jueves 14 de mayo desde las 10:00 horas en modalidad semipresencial para debatir diversos proyectos de ley y mociones parlamentarias.

Entre los principales temas de la agenda figura la Moción 21913, que propone interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, por el operativo militar realizado en el distrito de Colcabamba, en la región Huancavelica.

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Moción incluye 15 preguntas al ministro

La propuesta parlamentaria plantea que el titular del Ministerio de Defensa responda un pliego de 15 preguntas vinculadas a las acciones ejecutadas durante la intervención militar en Colcabamba.

La moción fue presentada ante el Parlamento y se dio cuenta oficialmente durante la sesión plenaria del pasado 7 de mayo.

Hasta el momento, el Congreso no ha precisado la fecha en que el ministro acudiría al hemiciclo en caso de aprobarse la interpelación.

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Congreso también debatirá proyectos sobre Puno

Además de la moción de interpelación, el Pleno analizará el Proyecto de Ley 1253, que busca declarar de interés nacional la restauración y puesta en valor del Templo Tintiri, en Azángaro, Puno.

Asimismo, se evaluará el Proyecto de Ley 3172 para declarar de interés nacional la protección del bosque de Queñuales, ubicado entre los distritos de Lampa, Palca y Vilavila, también en la región Puno.