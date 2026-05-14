La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el avance de actas contabilizadas en la elección presidencial alcanzó el 99.971% hasta las 08:30 a.m. del 14 de mayo de 2026.

El reporte oficial muestra a Keiko Sofía Fujimori Higuchi en el primer lugar con 2’876,788 votos válidos, equivalentes al 17.179%.

Sánchez mantiene ventaja mínima sobre López Aliaga

En la disputa por el segundo lugar, Roberto Helbert Sánchez Palomino registra 2’014,068 votos válidos (12.027%), mientras que Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla alcanza 1’993,765 votos (11.906%).

La diferencia entre ambos candidatos es de 20,303 votos, equivalente a apenas 0.121 puntos porcentuales.

Con menos del 0.03% de actas pendientes, el segundo lugar continúa ajustado y depende de las actas restantes y observadas.

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ONPE contabilizó más de 92 mil actas

La ONPE precisó que hasta el último corte se contabilizaron 92,766 actas electorales.

El organismo indicó además que las actas pendientes corresponden principalmente a documentos observados o enviados al Jurado Electoral Especial (JEE) para revisión.