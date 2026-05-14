El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene prevista la proclamación oficial de los resultados presidenciales de primera vuelta al 15 de mayo, según confirmó la secretaria general del organismo, Yessica Clavijo.

Los comicios del 12 de abril generaron más de 60,000 actas observadas, cifra que duplica las 30,000 registradas en 2021 y que constituye un récord histórico, según informó Clavijo.

“En las elecciones del 2021, en la segunda quincena de mayo, fue que se dio la proclamación. Y tengan en cuenta que en el 2021 no teníamos la cantidad de organizaciones políticas que tenemos ahora, no tuvimos cinco elecciones en una. La votación fue compleja y evidentemente las actas observadas han tenido un incremento histórico”, precisó.

El proceso exige que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) distribuidos en todo el país completen sus proclamaciones descentralizadas antes de que el JNE emita el resultado consolidado.

“Los plazos no son antojadizos, son plazos que ya se encuentran establecidos previamente”, señaló Clavijo.

Reclamo

Entre tanto, de otro lado, el partido Renovación Popular liderado por el candidato presidencial Rafael López-Aliaga denunció la existencia de 96 actas “extraviadas o siniestradas” por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que comprometerían más de 28,000 votos en Lima, Callao y el extranjero.

Según la organización, la ONPE habría iniciado un recuento de “actas escondidas” sin personeros ni personal de la Fiscalía. Además, exigen contar los votos que están “resguardados” en ánforas antes de cualquier proclamación oficial.