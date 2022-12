Tilsa Lozano se casó el pasado 25 de noviembre con el luchador profesional Jackson Mora luego de más de tres años de relación y un año después de anunciar su compromiso. Tras esto, las críticas por algunos detalles de su boda no se hicieron esperar; sin embargo, la jurado de “El Gran Show” ha decidido hacer caso omiso.

En recientes declaraciones, Tilsa Lozano aseguró que su boda fue tal y cómo ella soñaba, algo sencillo y en compañía de sus seres queridos. Al respecto de las críticas, dijo que siente tanta felicidad que prefiere ignorar comentarios negativos.

“Me casé y no sé si se paralizó el mundo, pero mi mundo sí se paralizó por todo un fin de semana, tuve la bendición de Dios de estar con toda mi familia unida. Como siempre dije, fue una boda íntima, quería algo sencillo y, la verdad, mejor no pudo salir. ¿Y las críticas? La verdad que no tengo idea, la gente que me odia siempre va a criticar, además, hay tanto amor y felicidad en mi vida ahora que no tengo ganas de saber”, señaló Lozano.

Asimismo, Tilsa Lozano también se refirió al costo de su boda y dijo que lo material no le importa. “No importa cuánto se gasta en una boda, importa cuánto amor, felicidad y unión existe, y que sea al alcance del bolsillo de quien se está casando. Para mí, fue un momento mágico, además, era lo que yo quería, quería una boda muy íntima que dure un fin de semana porque venía tanta gente del extranjero, quería poder compartir con mi familia. Ahora veo los videos y lloro de emoción y agradezco a Dios por regalarme tanta felicidad ese fin de semana”, aclaró.

Como se recuerda, Tilsa Lozano se casó el pasado 25 de noviembre con el luchador profesional Jackson Mora. Durante el matrimonio civil, la ex ‘Vengadora’ se quebró al leer sus votos matrimoniales en el altar a su ahora esposo. Por si fuera poco, la celebración estuvo a cargo de Son Tentación, grupo liderado por Paula Arias.

Cabe señalar que Tilsa Lozano será invitada del programa “En esta cocina... Mando yo” el próximo domingo a partir de las 7 p.m. Ella hará dupla con Adolfo Aguilar y juntos se enfrentarán a la pareja conformada por Maju Mantilla y Ricardo Rondón.

