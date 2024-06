Según el economista Pablo Secada Elguera, el sistema tributario peruano es muy complicado y no promueve la formalidad . En diálogo con Correo señala que el IGV debe ser universal, sin exoneraciones, pero debe ir amarrado a subsidios que se depositen en cuentas de madres que tienen hijos anémicos, por ejemplo. Sobre el Congreso, indicó que hay pactos políticos con intereses nada santos.

¿Qué le parece que el Congreso apruebe la contratación de profesores sin evaluarlos?

El Congreso está desatado, al igual que el Ejecutivo. Desde 1994 no se han dado 10 reformas relevantes. La Sunedu fue una. La educación privada con fines de lucro es un sinsentido conceptual. Estudié en tres instituciones educativas y ninguna tiene fines de lucro. En el Perú hay muchas.

¿En los colegios?

En el Perú se adoptó la carrera magisterial para nombrar a profesores tras una evaluación, ya no por antigüedad; se quitó poder a las UGEL que contrataban sin evaluar. Cientos de maestros se pusieron a estudiar para dar el examen respectivo y conseguir que los promuevan. Pero, con la ley del Congreso, se les está diciendo que sus esfuerzos no importan. Entonces el profesor que no trabaja, o el bochinchero, como los de Fenate o Conare, serán contratados sin mayor mérito. Se les está dando el poder que habían perdido.

¿Se retrocede 20 años?

La reforma magisterial se hizo entre el 2006 y 2007, van casi 20 años. Hay grupos en el Congreso, con intereses distintos, que han pactado a modo de “yo te doy y tú me das”. Eliminar la carrera magisterial era la bandera del grupo Bloque Magisterial para retomar el poder en las UGEL, el poder regresa al sindicato. El mismo Sutep tuvo una evolución porque empezó abiertamente en contra de la carrera magisterial, luego empezó a ceder porque sus mismos agremiados pedía dar sus exámenes y ganar más. El Bloque Magisterial tuvo el apoyo de quienes tienen universidades. Es el pacto entre grupos políticos y es la acción política de “los lavanderos” que usan a las universidades para “lavar” (dinero).

¿Bajar el IGV a las peluquerías es malo?

Creo que el IGV debe ser un impuesto universal, con una tasa menor al 18%, que es muy alta. Si fuera posible debería ser menor a 15%. Debe ser una tasa única, sin exoneraciones. Pero, ¿cuál es el problema con el IGV? Es regresivo y si todos pagamos, las familias con menores ingresos terminarían pagando un monto muy alto porque tienen un consumo menor. Normalmente se combina un IGV universal, sin exoneraciones, con subsidios. Pero, el subsidio no se da al señor de la peluquería, ni a la señora que va a la peluquería. El subsidio se da a la madre de niños anémicos, se le transfiere plata a su cuenta, sea Yape, Plin, en el Banco de la Nación, etc. Pero que no haga cola, como en la pandemia. Se transfiere a una sola cuenta, con un solo monto y, en caso de algún desastre natural, se les transfiere más, siempre a la misma cuenta y que siempre la tenga una mujer.

¿Cuál sería la tasa adecuada?

Además del IGV, se paga Impuesto a la Renta (IR), como persona o como empresa. Los regímenes tributarios especiales, como el RUS, RER o Régimen General, no deben existir. Se debe pagar una sola tasa de IR y menor a la actual; pero solo se debe pagar desde cierto nivel. La pequeña empresa no pagaría porque la renta que genera no califica para el IR, pero no estaría en un régimen distinto. Todos debemos declarar IR, como persona natural y empresa, también lo haría un informal, que demostraría que no gana mucho, por lo que se podría devolver un monto, tal como es en Estados Unidos. Pero si no declara está en negro, no forma parte del Estado y no recibe el subsidio. También se debe gravar lo que los economistas llamamos las externalidades negativas, como la contaminación, la emisión de gas de efecto invernadero. Si un carro emite gases por el valor de 10, tienes un impuesto, y si es por el valor de 50, se tiene otro impuesto. Se mide con el escape del carro. Quien consume licor, que lo haga y como se está malogrando la salud por tomar y en el futuro necesitará del Estado para que lo atienda, va pagando por adelantado. Es lo que debería aplicar el sistema (tributario).

¿Serían todos los impuestos?

Serían un Impuesto a la Renta universal con tasa baja. Un IGV universal con tasa baja acompañado de un esquema de subsidio a las madres; igual a las personas que declaran ingresos de trabajo, impuestos a las externalidades, IR a la persona natural e IR a la empresa. Un Impuesto a la Propiedad . También arbitrios porque se paga por un servicio.

Pablo Secada Elguera

Economista. Consultor independiente. Economista de la Universidad del Pacífico. Magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Exintegrante del Instituto Peruano de Economía (IPE).

