Seis sismos de magnitudes entre 4 y 5.6 grados se registraron en la región Ica la noche del 15 de mayo y la madrugada del 16 de mayo. El IGP comunicó que el primer temblor ocurrió a las 9:39 p.m., al SO de Ica y fue de 4.4 grados, le siguió otro sismo de 4 grados a las 10:30 de la noche al oeste de Marcona, en Nasca.

Constante alarma

El tercer sismo fue de 4.6 al suroeste de Ica ocurrido a las 11:59 p.m. A las 12:02 a.m., 12:13 a.m. y 12:55 a.m., se alertaron sobre otros movimientos telúrico de magnitud 4.3., 5.6 y 4, respectivamente. El último sismo tuvo una profundidad de 25 kilómetros y su rango de alerta fue de color verde.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

