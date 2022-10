La provincia iqueña se mantiene en alerta, luego de los doce sismos que se han registrados en menos de 24 horas, con una magnitud de hasta 5.9 grados y que se presentaron cuando los iqueños dormían por la madrugada, luego por la mañana y tarde.

Remecen la ciudad

El silencio sísmico en la ciudad de Ica, duró 76 días, desde el último temblor del pasado 13 de agosto del 2022, que tuvo una magnitud de 4,8 grados. Desde la fecha, la jurisdicción no percibió otro sismo, hasta el día de ayer, que se registraron once movimientos telúricos, generando la zozobra de la ciudadanía, que se encuentra atemorizada de un desastre natural.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la provincia iqueña fue sorprendida por dos temblores en la madrugada, el primero de 5.1 grados, reportado a las 4:11 a.m. y otro a las 4:16 a.m. de 4.6 grados. El mismo día a las 5:56 de la mañana se registró el tercer temblor de 4.5 grados. Posteriormente a la 7:19 a.m., ocurrió otro temblor de 4.1 grados, y dos horas después un movimiento de 5 grados, según captaron los sismógrafos. Asimismo, otros tres sismos de magnitudes 4.0, 4.4 y 4.9 sacudieron la misma zona entre la 1.52 y 2. 19 p.m. El epicentro de estos tres últimos igualmente en el mar.

La naturaleza continuo golpeando y esta vez mas fuerte, exactamente a las 3:22 p.m. se desencadenó un sismo de magnitud 5.9, siendo el de intensidad más fuerte, que fue percibido en todo el departamento iqueño. Horas después se registraron otros tres sismos de 4.1 , 5.6 y 5.2 grados a las 5:48 , 5.52 y 6:35 p.m. respectivamente.

En tanto, el IGP, informó que la región Ica se encuentra dentro del mapa de acoplamiento sísmico, donde podría generarse un terremoto de hasta 8 grados, el departamento iqueño podría estar en situación vulnerable ante un sismo de gran magnitud, ya que la ejecución del gasto en reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, por parte del Gore Ica, solo es del 26.1%, Es decir de los 2 millones 445 mil 720 soles, solo se ha gastado poco más de 600 mil soles, para poder hacerle frente a una fenómeno natural.

