Sheyla Rojas regresó a Perú para conducir junto con Tula Rodríguez el programa especial de fin de año llamado el “Salsatón de Radiomar y ATV”. Además, la también modelo reveló que está dispuesta a escuchar propuestas de trabajo en la capital.

¨He regresado a la conducción después de muchos años. Es una experiencia maravillosa y pese a que Magaly dijo que solo era una visita de momento, yo estoy dispuesta a regresar a trabajar en TV porque es mi pasión”, sostuvo la ex chica reality.

En esa misma línea, Sheyla afirmó que este año se casa en México. “Yo no espero, el matrimonio se va a dar de todas maneras este año. No soy de las que gustan esperar, puede haber retraso, pero no se suspende el matrimonio (risas). Vamos a ver que pasa, estoy confiada en que este año pasó a la fila de las casadas”.

