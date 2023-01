Gladys Lupinta, esposa de Abelardo Gutiérrez, conocido en el mundo del espectáculo peruano como Tongo, reveló que el cantante logró salir de la Unidad de Trauma Shock del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, pero sigue con pronóstico reservado.

“Los médicos me llamaron en la madrugada para decirme que en trauma shock lograron revivirlo y que una vez que lo estabilizaron ha pasado a otra área porque me dicen que tenía la presión muy baja, no sé si le han dado ataques, pero sí me dijo que lo ‘revivieron’”, contó Lupinta para Trome.

Luego continuó con: “ahora que están estabilizando su presión, han empezado a combatir la infección con un antibiótico, pero su riñón solo acepta, por la insuficiencia renal que tiene, una vez al día, este medicamento”.

