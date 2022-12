La presentadora de televisión Gisela Valcárcel aclaró el rumor sobre haber vetado a Tula Rodríguez del canal América TV.

Cabe recordar que la expresentadora de “En Boca de Todos” se casó con el exesposo de la popular “Señito”, el gerente televisivo Javier Carmona, en el 2012.

Al respecto, la productora y exconductora de “El Gran Show” se refirió por primera vez a la supuesta enemistad que tenía con Rodríguez.

“Cuando yo pasé de Panamericana a América, un día me dicen: ‘vas a salir por otro lado’. Yo hacía mi programa en un estudio que estaba en un piso de arriba y le digo a la persona ‘¿por qué?’ y me dice ‘tú sígueme, sé lo que te digo’. Y salí por una escalera por atrás. Y lo que había pasado es que habían contratado a Tula y querían evitar (un encuentro)”, explicó Valcárcel.

Asimismo, la madre de Ethel Pozo negó tajantemente haber prohibido la presencia de la exvedette. “Sin duda, yo no he dicho lo que tú me preguntaste. Nunca lo dije. No sé a cuántas personas les gustaría, poco tiempo después, mirar a quien está con tu esposo. Me pasó a mí como a cualquiera, pero no tengo ni medio rencor ni nunca dije que no entre”, mencionó.

Gisela Valcárcel a Ethel Pozo por su cumpleaños: “Me diste fuerza y coraje”

La conductora de televisión, Gisela Valcárcel se animó a dedicar un tierno mensaje a su hija Ethel Pozo, quien este 15 de diciembre cumple 42 años. Ella utilizó su cuenta en Instagram para agradecer a su hija por la alegría que le ha dado a su vida.

“Y pensar que todo empezó cuando teniendo 17 años te traía al mundo 🌍. Me diste vida, le agregaste alegría a mi existencia, me diste fuerza y coraje ♥️, cómo no celebrarte y darle gracias a Dios por tu llegada. ¡Te amo por siempre y para siempre, aunque algunos digan que esa palabra no se da (siempre) en el caso de madre e hijos, es tan real!”, escribió Gisela en la primera parte de su mensaje.

