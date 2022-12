Este 2022 casi termina y, a lo largo de sus meses, nos dejó con los pelos en punta debido a los ampays que protagonizaron diversos personajes del espectáculo peruano. Además, no olvidemos que también llamaron la atención las bodas de reconocidas figuras de la TV, ya que se volvieron tendencia en redes sociales generando todo tipo de comentarios y no por su grandeza del evento.

LOS AMPAYS MÁS SONADOS EN LA TV

UN AMPAY POR PARTIDA DOBLE

En el mes de abril, Magaly Medina presentó imágenes de Aldo Miyashiro besándose con Fiorella Retiz, reportera de “Once Machos FC”, secuencia del programa “La banda del Chino”.

Las imágenes fueron registradas en la madrugada del 19 de abril en el distrito de San Isidro, específicamente en el departamento del periodista Óscar del Portal.

Los apasionados besos entre Miyashiro y Retiz se dieron luego que el presentador regresó de un viaje por Europa con su esposa, la reconocida actriz Érika Villalobos.

Cabe mencionar que Óscar del Portal también se encontraba en el ojo de la tormenta, debido a que Magaly Medina señaló que el ‘ampay’ a Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz se dio cuando investigaban una presunta infidelidad del periodista deportivo a su esposa, Vanessa Químper, con la productora Fiorella Méndez.

11 HORAS EN UN SAUNA

Otro de los ampays que generó controversia fue cuando Magaly Medina presentó un informe donde se evidenció que Deyvis Orosco visitó el sauna ‘Thai Club Spa’ del distrito de San Isidro, donde también se ofrece el servicio de “masaje tántrico”.

Las imágenes fueron registradas en la madrugada del sábado 5 de noviembre a las 2:47 a.m. En el informe se indicó que el cantante llegó al local desde la tarde del viernes 4, o sea, pasó alrededor de 11 horas.

Un reportero de “Magaly TV: La Firme” entrevistó a una trabajadora del sauna, quien explicó que algunos clientes pueden ingresar sin necesidad de presentar su DNI. Además, indicó que también se brindan servicios de “masaje tántrico” por el precio de 400 soles y “si el cliente desea un final feliz” el costo aumenta a 600 soles.

Recordemos que Deyvis Orosco mantiene hasta el momento una relación con Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton.

EL FIN DE UNA RELACIÓN, EL COMIENZO DE NUEVAS PORTADAS

KARLA TARAZONA Y RAFAEL FERNÁNDEZ

El matrimonio de Karla Tarazona y Rafael Fernández se perfilaba como uno de los más sólidos en la farándula peruana, ya que en redes sociales y en la TV mostraban su alegría y los lujos que compartían. Sin embargo, el viernes 26 de agosto, la conductora sorprendió al anunciar a través de su cuenta de Instagram el fin de su matrimonio con el empresario a menos de dos años de darse el ‘sí’.

En diálogo con Magaly Medina, el popular “Rey de los huevos” aseguró que “en el fondo había quiebres que no se sanaban” entre ambos.

“Yo lo quise más que ella (…) aceptaría que fui yo quien quiso dar el paso, sentí que estábamos muy desgastados. La relación estaba estancada y no avanzaba”, comentó.

RAFAEL CARDOZO Y CACHAZA

En el mes de setiembre se dio a conocer el fin de la relación sentimental de Rafael Cardozo y con Carol Reali, conocida popularmente como Cachaza.

En conversaciones con el programa Estás en Todas, el chico reality reconoció que sí le afectó terminar su relación después de 12 años. “Soy una persona que ama la soledad, pero demasiada soledad también te hace daño. (Sobre todo después de) una relación de 12 años, ahora paro solo, y sí me afecta”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Estás en todas’.

La modelo tuvo un reciente encuentro con la prensa y no pudo evitar ser consultada por las razones por las que decidió eliminar sus fotos que tenía al lado de Rafael Cardozo en sus redes sociales.

“Hablando de Rafael Cardozo. ¿Cómo va la relación con él? O la comunicación es cero″, preguntó el reportero. “ Cero complicaciones, todo tranquilo, todo bien, cada uno en lo suyo y mucho respeto de hecho”, respondió Cachaza.

La modelo dejó atrás su relación con Rafael Cardozo y lo eliminó de sus redes sociales. (Foto: Instagram)

MAGALY MEDINA VERSUS CHOLLYWOOD

Este 2022, Magaly Medina protagonizó diversas peleas mediáticas en la TV, pero las más resaltantes fueron contra Lucy Cabrera y Jonathan Maicelo.

MAGALY Y LUCY CABRERA

En el mes de agosto, Magaly Medina se enfrentó con Lucy Cabrera, abogada de Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel de Yo Soy, debido a que no la dejó entrar a su set junto a su patrocinado.

Todo comenzó porque la expareja del cantante se presentó en el programa sin su abogado, por lo que a Magaly le pareció equitativo que Hidalgo entre a su set sin Lucy.

“Lucy, si va a entrar él, que entre, pero tú no puedes hablar porque ella está sin abogado ¿No sabe hablar tu patrocinado?”, expresó Magaly Medina.

“Es canchero, además, ha ganado Yo soy, es un hombre canchero ante la cámara, hace show. A la señora le he tenido que dar agua porque estaba nerviosa a diferencia de él que es canchero”, expresó.

Ante estos comentarios, Lucy le pidió que no se burle de Ronald. “Sí, sabe hablar, Magaly no te burles, él no va a hacer un show (...) sí, hay un niño de por medio, tú como periodista deberías de comportarte”.

“El show lo estás haciendo tú, debido a eso voy a tener que terminar el tema acá. Si te portas, así como abogada, imagínate, deberías pedir la conciliación (...) vámonos a un corte, con show barato no me gusta, los hago yo sola”, expresó Magaly muy molesta.

MAGALY Y JONATHAN MAICELO

En el mes de diciembre, Jonathan Maicelo visitó el set del programa “Magaly TV: La Firme” para dar su descargo luego que el espacio televisivo presentó un informe de los shows que él presenta en distintas discotecas.

El deportista defendió sus shows y recalcó que no son violentos, pese a que hace pelear a los asistentes con guantes de box.

“No sabes nada, tú estás en nada en esto del deporte. Tú no juegas ni run run y por esa misma razón no puedes opinar de algo que desconoces”, le dijo Maicelo a Magaly.

Ante la defensa del deportista, la conductora no se quedó callada y recalcó que hacer pelear a las personas en una discoteca por bebidas alcohólicas gratis sí es violento y podría acabar en una “desgracia”.

“Esas personas van a divertirse y lo que tú estás haciendo es fomentar la violencia y que se agarran a trompadas”, señaló Medina de manera tajante.

En su intento de defenderse, el boxeador calificó de maltratadora a la conductora de ATV: “Tú hablas mal de las personas y ellos se pueden suicidar con los comentarios que tú haces. Eres más maltratadora que yo”.

Finalmente, Magaly Medina terminó botando a su invitado en pleno programa en vivo. “No te vengas a victimizar porque tú estás haciendo algo más irresponsable... A mí no me digas maltratadora... sáquenlo de mi estudio”, concluyó.

¿BODAS DEL AÑO?

ETHEL POZO Y JULIÁN ALEXANDER

Ethel y Julián festejaron su matrimonio el sábado 10 de septiembre, en medio de críticas.Para muchos personajes del espectáculo, el evento más esperado y que fue catalogado por algunos como “la boda del año”, no cumplió las expectativas por diversos motivos como la decoración, el vestido de la novia e incluso por los invitados y el show central que fue dado por Yahaira Plasencia.

Cabe mencionar que Magaly Medina cuestionó la presentación de Christian Domínguez durante la celebración de la boda de Ethel Pozo, quien se atrevió a cantar y bailar sin camisa el popular tema “Cómo se mata el gusano”

“Es una atorrantada ¿Cómo se le ocurre sacarse la camisa como si estuviera en un espectáculo, uno de los conciertos donde acostumbra ir? Ahí donde toda la chibolada grita”, cuestionó Medina.

TILSA LOZANO Y JACKSON MORA

Tilsa Lozano se casó el pasado 25 de noviembre con el luchador profesional Jackson Mora luego de más de tres años de relación y un año después de anunciar su compromiso. Su boda también fue una de las más comentadas por sus detractores.

Aunque Magaly Medina y Rodrigo González desaprobaron su boda, para Tilsa fue tal y cómo la soñ+o, algo sencillo y en compañía de sus seres queridos. Al respecto de las críticas, dijo que siente tanta felicidad que prefiere ignorar comentarios negativos.

“Me casé y no sé si se paralizó el mundo, pero mi mundo sí se paralizó por todo un fin de semana, tuve la bendición de Dios de estar con toda mi familia unida. Como siempre dije, fue una boda íntima, quería algo sencillo y, la verdad, mejor no pudo salir”, contó Tilsa.

LIBRE, PERO CON UN PASADO QUE LO ENCIERRA

DALIA DURÁN Y JOHN KELVIN

Este año fue de sorpresas, ya que Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, salió en libertad el 21 de octubre y abandonó el penal de Lurigancho tras permanecer recluido por más de un año. Como se sabe, el artista fue condenado a 21 años de cárcel por los delitos de agresión física y sexual contra su todavía esposa Dalia Durán.

Juan Arturo Farge Begaz, abogado del músico, señaló que su patrocinado salió de prisión luego de presentar un recurso de apelación, aceptado por el Poder Judicial, que ordenó su excarcelación.

Como era de esperar, esta noticia no fue del agrado de miles de peruanos y de los personajes de la farándula, ya que repudiaron la libertad del cantante, incluso Dalia, pero a ella le duró unos días.

Recordemos que en el programa de Magaly Medina se mostraron imágenes de Dalia Durán sonriente junto a John Kelvin incluso brindando con una copa de vino.

Tras las polémicas imágenes, la abogada de la cubana, Claudia Zumaeta, anunció en un enlace con “Magaly TV: La Firme” que no continuará ejerciendo la defensa de la cubana.

“Que se vaya a cenar con el que ha sido su agresor y levante una copa de vino… no podemos ser incongruentes con nuestras palabras, y como se lo dije, esto es una burla”, expresó.

