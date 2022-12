El ex chico reality Miguel Arce se pronunció desde México para referirse a su participación en la tercera temporada de la serie de Netflix “Madre solo hay dos”.

Cabe recordar que tras alejarse de los programas reality y del mundo del espectáculo, el actor se ha dedicado a formar su carrera de actuación en el extranjero. Recientemente se conoció que apareció en un capítulo de la famosa serie mexicana “La Rosa de Guadalupe”.

El portal Instarándula compartió un video enviado por Arce, donde saluda a sus seguidores y relata cómo fue su experiencia en la conocida plataforma. “Un lujo actuar al lado de Ludwika Paleta y Paulina Goto. Chicas increíbles y como personas, son seres humanos increíbles”, expresó.

Asimismo, el modelo y actor peruano explicó cómo logró conseguir un papel en la conocida serie. “Pues, seguir estudiando y seguir preparándote. Es estar en el lugar y momento indicado, y lo más preparado que puedas estar”, mencionó.

“Sobre todo no hagas caso a las críticas negativas. Tú sigue. Si quieres algo, nunca te rindas”, agregó.

Miguel Arce descarta su ingreso a nuevo reality de México: “Voy a protagonizar una película”

Tras la participación de Guty Carrera en el reality ‘Guerreros’, la versión mexicana de ‘Esto es Guerra’ producida por Televisa, los seguidores de Miguel Arce se animaron a preguntarle si él también seguirá los pasos de su compatriota pues ambos radican en México.

