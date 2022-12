Alos 17 años, su amor por sus raíces, esa herencia musical de la que se enorgullece, hizo que Milena Warthon grabara su propia versión del tema de Gian Marco “Tú y yo”, fusionando el pop con la música andina, que luego sería su sello característico. Hoy, a sus 22, su talento la llevará a representarnos en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en la competencia folclórica; acontecimiento que ella considera será una experiencia inolvidable.

“Es una oportunidad maravillosa, es un gran logro, yo me siento muy feliz, es la recompensa para todo el equipo, para mi familia, para la gente que me sigue. Voy a prepararme muchísimo para la competencia”, dice la cantante y compositora.

“Warmisitay” , el tema que elegiste para Viña del Mar es muy especial para ti...

La canción es súper emotiva porque se la compuse a mi abuela, una mujer luchadora y que tiene que ver mucho con mi amor por la música andina. Es un homenaje a ella.

Tu carrera está creciendo rápidamente, ¿qué tan importante es que una cantante crea en su trabajo?

Algo que he aprendido es que tengo que realmente creérmela, tengo que seguir cada día alimentando mi seguridad, mi amor propio, porque es una carrera muy difícil. Si es que no tuviera la seguridad que tengo, que transmito, todo el mundo me codearía, porque lamentablemente es un trabajo de mucha competitividad, de comparaciones, hay mucha gente que no tiene buenas intenciones.

A ese autoconocimiento se llega poco a poco, es un proceso...

He reconstruido mi seguridad basándome en las capacidades que sé que tengo, y eso es realmente un trabajo de bastante tiempo.El año pasado he tenido que romper varias barreras de mi misma, aprender a valorar de nuevo mi trabajo, a aceptar que soy buena. Yo de verdad estoy haciendo mi chamba con todo el cariño, con todo el esfuer zo que puedo, pero también me falta mucho por recorrer.

Siempre hay que identificar cuáles son tus virtudes y tus falencias.

Considero que cada persona, cada artista, tiene obviamente algunas partes más trabajadas que otras, porque el ser artista no solo es cantar bonito, es algo que yo misma tuve que entender para superar comentarios malintencionados. Ser artista es mucho más que eso, es algo en lo cual yo trabajo. Quizás le damos más punche en la técnica vocal, en ese sentido nos olvidamos a veces en cómo vender nuestro trabajo, nuestro producto, o al revés.

¿Qué importantes son las redes en tu carrera y cómo las estás manejando para que no te afecten?

Somos seres humanos, cada vez salen nuevas maneras de molestar y eso afecta. Yo me veo hace un año y en el Facebook me lanzaban cosas que son diferentes a lo que escriben o lanzan hoy. Simplemente van viendo por dónde agarrarte, qué hice mal y me comparan de la nada. Pero me doy cuenta que eso al final es bueno, porque para bien o para mal estoy en la mente de mucha gente por hacer mi trabajo, tengo que aprender a diferenciar los comentarios malintencionados de los otros.

¿Participar en “La Voz” fue importante en tu carrera?

Definitivamente, y está chévere que existan estas ventanas para que la gente muestre su talento. Yo soy la prueba fiel de que si pierdas o ganes, la carrera empieza en ti después de esto. El programa te sirve como un medio de exposición, de poder mostrar tu talento o un proyecto como fue mi caso.

Con la experiencia que te dio el programa de televisión, ¿cómo te preparas para Viña del Mar?

De hecho siento que haber estado en “La Voz” ha sido una preparación muy importante para saber cómo exponerme ante una gran audiencia. Igual me estoy preparando mucho mentalmente y físicamente para cuando suba al escenario de la Quinta Vergara. Ya quiero que llegue ese día.