Jazmín Pinedo visitó el último sábado el programa “El reventonazo de la Chola” y abrió su corazón al tocar diversos temas, entre ellos, sobre los rumores de que tendría un nuevo pretendiente tras estar cuatro años soltera.

“Siempre he priorizado a mí misma porque tenía que recuperar ciertas cosas que había perdido, me sumergí en mi trabajo, mis estudios y mi hija sobre todas las cosas. A mí me cuesta hablar mucho sobre lo que siento y muchas veces se me señala como dura o fría, porque me gusta vivir sola mis procesos”, expresó Jazmín Pinedo

Luego continuó con: “te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo no estoy en una posición de negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento. Estoy tranquila y contenta, mi corazón está feliz y eso es lo importante”.

De inmediato la conductora de “El reventonazo” le dijo: “¿Es un amor a distancia? ¿Se chatean seguido? Porque hay rumores de que es de otro país, no puedo decir que es de Uruguay”.

Entre risas, Jazmín lo confirmó y respondió que sí se han visto físicamente: “claro que sí. Todavía no (ha venido a Perú)”, expresó.

