“Aprovechemos este tiempo que aún no vuelve, aprovechemos este instante que no está”, canta Julie Freundt. El tema, que le da nombre a su más reciente álbum, es una apuesta musical por la vida y sus momentos irrepetibles, además, es el trabajo musical con el que despide el año y que se convierte en el más comprometido de su carrera.

“Yo siento que estas ocho canciones son fruto de la madurez. Yo creo que la pandemia no ha pasado en vano por mi vida, me ha cuestionado muchas cosas y me ha hecho más consciente también de otras. Me ha abierto un panorama para poder volcar lo que siento y pienso en canciones”, dice la cantautora, que tuvo como responsable de la dirección musical y arreglos de los temas al argentino Nacho Abad.

Siempre en la música hay que enfrentar retos, ¿este álbum es uno de ellos?

Esta es la primera vez que me atrevo a hacer todo un disco con mis propias composiciones, es más íntimo, es como salir de mi zona de confort. A lo largo de toda mi carrera he estado acostumbrado a cantar temas de otros, fusionando, colaborando, pero esta vez me animo a abrir mi corazón y lanzar un disco con una propuesta muy latinoamericana.

¿Cómo podrías definir “Aprovechemos”?

Este disco es el que me abre, o muestra, mi ser compositora en plenitud, y eso hace que se convierta en uno de mis engreídos. Cuando empecé a escribir y grabar mis propias canciones experimenté mucho, pero este disco lo siento como más del alma, si hay algo que ha cambiado, o ha crecido, o evolucionado, es esta apertura de mi alma. Yo encontré que mi voz es el espejo de ella, y desde ese lugar es que me he atrevido a escribir y mostrarme como soy.

¿A partir de ahora vamos a escuchar a una Julie más arriesgada musicalmente?

Lo que me provoca en estos momentos, después de este disco, es seguir escribiendo. Siento que encontré una línea , un lugar, un espacio, en el que pueda expandirme.

Ser una artista independiente en la industria te permite hacer lo que quieres.

Es un trabajo o muy honesto, desde la honestidad de mi ser. Ceci Bracamonte, me dice “yo sabía que escribías, pero no sabía qué tanto…”

Los años de carrera y el oficio pesan cuando se afronta un álbum como ‘Aprovechemos’.

De pronto uno va mutando dentro de la carrera. Porque cuando tú empiezas estás como buscándote un lugar, y cuando ya estás llegando a un lugar, lo que quieres es siempre proponer cosas distintas, pero llega un momento en que no estoy corriendo detrás del éxito. Yo encontré una frase muy linda, que decía: el ego corre detrás del éxito porque busca ser importante, el alma busca ser feliz, entonces siento que estoy ese estado.

Lo que escribes y lo que cantas es el reflejo de la Julie de hoy, madura, relajada, ligera de equipaje.

Así es como me siento a mis 58 años de edad (recién cumplidos) y mis 35 de carrera artística. Toda una vida.

Una vida dedicada a la música que te permites hacer lo que quieres musicalmente...

Yo me he dejado guiar muchas veces por esa intuición linda de mi corazón, sincera, genuina, que siempre me ha llevado por los diferentes momentos de mi vida para plasmar las diferentes fusiones que he hecho, Cantarle al Perú como le he cantado y le seguiré cantando es parte de mi propuesta, pero también hay que admitir que el Perú es parte de esta Latinoamérica y por qué no crear un movimiento importante dentro de nuestra música e insertarnos nuevamente en este movimiento. Hay mucho por hacer y ese es mi compromiso.