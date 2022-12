La cadena internacional History Chanel tuvo una peculiar confusión al utilizar la fotografía de la exvedette Susy Díaz en lugar de la imagen de Sarita Colonia.

En el documental, los historiadores mencionan a algunos “Santos paganos” de Latinoamérica, entre ellos: el recordado cantante Chacalón y la reconocida “Patrona de los reclusos”.

Tras el peculiar error del informe, los cibernautas viralizaron el extracto del video en las redes sociales. “La población recurre además a los santos populares, muchos de ellos paganos, figuras que no fueron aprobadas por la Iglesia Católica”, narró.

Susy Díaz se mostró preocupada por su salud: “El médico me ha dicho que elija plata o vida larga”

En una reciente entrevista con el diario Trome, Susy Díaz agradeció que las marcas sigan apostando por ella y el trabajo no le falte, pero contó que su doctor le pidió que se mida al momento de aceptar algunos contratos.

“Estoy trabajando a full, gracias a Dios que el trabajo no me falta, pero mi doctor me ha dicho que aprenda a decir que no para algunos contratos porque cuando una persona tiene mucho estrés... llegan las enfermedades”, contó Susy Díaz.

“Hoy (ayer) me han puesto una inyección porque no puedo dormir, tengo mucho trabajo, estoy con vitaminas y me puede dar un derrame cerebral. Ya tengo 59 años de edad y ya no puedo estar con esos trotes... Debo velar por mi salud, el médico me ha dicho que elija plata o vida larga, pero yo quiero seguir viviendo aún”, añadió al citado medio.

TE PUEDE INTERESAR