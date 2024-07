Erick Delgado critica podcast de Jefferson Farfán: No hay que pasarse de la línea, ya peca de soberbio.

Erick Delgado opinó sobre el podcast de ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y reveló que no está de acuerdo que ambos quieran enfrentar a exfutbolistas.

“ Lo que si no me gusta son el tema de tratar de enfrentar a excompañeros de trabajo de futbol (…) Al preguntarte quién es el mejor que quien ya estás enfrentando a una persona que también ha tenido una carrera, no en el fútbol ”, sostuvo Delgado a ‘América Hoy’.

Asimismo, el exdeportista mencionó que le parece incómodo que revelen secretos fuera de las canchas.

“Al preguntarle secretos de camerino, te termina exponiendo cosas que la gente ni se preguntaba, esas cosas normalmente siempre teníamos claro que no se contaba; por ahí alguna anécdota jovial, pero no a ese punto que creo que ya se está yendo un poco de las manos”, sostuvo.

No obstante, resaltó el éxito del podcast de la ‘Foquita’: “Jefferson es como es, así como lo ves que está siempre tratando de reírse o pegarse a alguien para hacer la joda, así es él no es que está inventando, por eso es que también le está dando resultado”, indicó.

Finalmente, Erick Delgado contó que Farfán se pone soberbio, además, ‘no pisó el palito’ cuando quisieron enfrentarlo con uno de sus colegas: “ Hay que no pasarse de la línea porque ya peca de soberbio o la gente piensa que eso es ponerse soberbio ”.

“Yo he ido al podcast y sé como manejarme cuando quisieron enfrentarme, siempre aprendí a tratar de tener código, ¿no? Todos merecemos un respeto, sé qué cosas se pueden hacer y que no (...) No me parece correcto de verdad, me apena un poco tener que opinar de esto”, finalizó.

