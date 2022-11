La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, se mostró incómoda ante las preguntas que recibió sobre su yerno, Deyvis Orosco, en el programa “Amor y Fuego”.

En la entrevista, la madre de Cassandra Sánchez respaldó nuevamente al cantante de cumbia tras haber sido “ampayado” permaneciendo en un sauna por más de once horas.

“Estoy feliz con mi yerno. Lo quiero muchísimo. No juzgo su vida personal. (...) Cassandra le cree porque es su esposa y a mí no me toca creerle o no creerle”, expresó Newton.

Asimismo, la organizadora del certamen de belleza reaccionó incómoda tras haber sido cuestionada por Rodrigo González si defendía a Orosco para contradecir a Magaly Medina.

“A mí la verdad que me da risa que todavía sigan pensando que mi vida puede girar en torno a otra persona. (...) Creo que es una noticia que te genera bastante reating, ya te he dicho que me pone bastante incómoda. Él es mi yerno y le debo respeto”, puntualizó.

Magaly Medina critica a Jessica Newton por decirle a usuaria “que se bañe”: “Me parece despreciable”

La ‘Urraca’ difundió un audio donde se escucha a la directora del Miss Perú respondiéndole airadamente a una internauta que apoyó el trabajo de la conductora de espectáculos.

“Quien vive pendiente de los demás es porque su vida personal no le alcanza, Magaly por lo menos trabaja hablando de los demás, pero ¿qué haces tú metida ahí en la mitad? ¿A ti que te importa? Preocúpate de tu casa, de tu marido, de tu novio, de tu esposo y si no hay, enamórate, pero deja de estar pendiente de los demás, qué fastidio, feliz miércoles, Dios santo ¡báñate!”, se le oye decir a la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

