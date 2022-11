La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, respondió con un fuerte comentario a una seguidora de Magaly Medina a través de su cuenta de Instagram.

La usuaria le escribió a la madre de Cassandra Sánchez acerca del ampay al cantante Deyvis Orosco en un sauna. “No lo tomes personal, es su ‘chamba’. Más bien agradece que alguien le abre los ojos a tu hija”, señaló.

“¿Por qué no habla de su esposo? Bien cómo vivir criticando a los demás y no ver lo que tienes en casa”, respondió Newton.

Más adelante, la suegra del cumbiambero envío un audio dando fuertes comentarios. “Preocúpate de tu casa, tu marido, de tu novio, de tu esposo y si no hay, enamórate de ti misma”, mencionó.

“Pero deja de estar pendiente de los demás. Qué fastidio. Feliz miércoles. Dios Santo. Báñate”, agregó la organizadora del certamen de belleza.

Jessica Newton le da respaldo a Deyvis: “Magaly me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites”

La organizadora del Miss Perú aseguró que se ha preparado para todo y que ya nada de lo que haga la conductora de “Magaly TV: La Firme” la sorprende.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, respondió Newton al diario Trome cuando se le preguntó si le mortifica el comentario que hizo Magaly sobre el video de Deyvis en un sauna.

TE PUEDE INTERESAR