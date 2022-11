La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió a las recientes declaraciones de la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, en contra de Alfredo Zambrano.

La madre de Cassandra Sánchez señaló, para el programa “Amor y Fuego”, que los programas de espectáculos se “divertirían más” siguiendo al esposo de la popular “Urraca” en lugar de a su yerno, Deyvis Orosco.

Al respecto, Magaly Medina aseguró que Zambrano es constantemente acosado por sus adversarios. “Tengo tantos enemigos pendientes de cada paso que da mi marido”, expresó.

Asimismo, la popular “Urraca” indicó que no gastaría recursos de su programa en vigilar a su esposo. “El día que comience a seguir a un marido mío es que debo estar bien tarada o bien mal de la cabeza”, mencionó.

“El día que algo haga mi esposo lo voy a saber en el primer minuto porque mis enemigos deben estar al tanto, también el público que tiene un celular en la mano”, agregó la conductora.

Jessica Newton le da respaldo a Deyvis: “Magaly me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites”

La organizadora del Miss Perú aseguró que se ha preparado para todo y que ya nada de lo que haga la conductora de “Magaly TV: La Firme” la sorprende.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, respondió Newton al diario Trome cuando se le preguntó si le mortifica el comentario que hizo Magaly sobre el video de Deyvis en un sauna.

