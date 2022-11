La empresaria e influencer, Flor Polo, aseguró que no saldría con el futbolista Jefferson Farfán porque prefiere hombres más jóvenes.

Así lo dejó en claro para el programa ‘América hoy’, donde tras recuperar su soltería, la producción del espacio televisivo se animó a buscarle novio. Entre las figuras que le presentaron estuvo el futbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán.

Ethel Polo le preguntó: “Flor, le vas o no a Jefferson Farfán”. A lo que ella respondió tajante: “Es guapo, pero no le voy... Sí, está lindo, pero no”. Dicha respuesta sorprendió a los conductores del magazine.

“Me encantan (como pareja). Yo que tú lo (pensaría). No cierres las puertas, uno nunca sabe lo que puede pasar. Imagínate que te llame Jefferson y te invite a salir, ¿aceptarías o no?”, preguntó Janet Barboza.

A lo que, Flor Polo insistió: “No es de mi gusto... Señora Janet, ya cambié de gustos... Ahora me gustan un poco más jovencitos, tú sabes el colágeno”, bromeó.





