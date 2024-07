Paula Arias se pronunció tras las polémicas declaraciones de Sergio George, quien dejó entrever que las vistas de los videos de Daniela Darcourt en YouTube podrían ser compradas.

“ No puede ser que un representante, un productor de su trayectoria. No puede tratar de dividir con sus respuestas a compañeras musicales y ex ‘Tentaciones’. Eso sí me causó bastante molestia ”, expresó la salsera para ‘Todo se filtra’.

Paula Arias asegura que no dará décima oportunidad a Eduardo Rabanal y advierte: “El karma se encargará”

Paula Arias decidió conversar con ‘América Hoy’ y aseguró que no volverá a darle una oportunidad a Eduardo Rabanal e incluso, señaló que sería el ‘décimo’ perdón que le da al deportista.

“(¿Le darías otra oportunidad?) Jajajaja, qué estás hablando... La segunda oportunidad, ya sería la décima jajaja (¿Le deseas lo mejor?) Hay personas que me han hecho tanto daño, ellos se borran solos, el karma ya se encargará”, manifestó la salsera.

Como se recuerda, en marzo de este año, la dueña de Son Tentación reveló que había terminado su romance con el futbolista y al parecer, no fueron en buenos términos, pues Rabanal sorprendió con un mensaje en redes sociales.

“Estoy en proceso de reconstrucción estoy cerrando etapas que se convirtieron en elecciones de mi vida tomé la decisión de alejarme de ciertas personas que no me hacían bien y ahora todo es distinto”, sostuvo el ‘pelotero’ en febrero.