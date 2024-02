Paula Arias mandó un consejo a Yahaira Plasencia, quien hace poco reveló separación de Jair Mendoza. La salsera afirmó que ha conversado con su amiga.

“Sí, claro, he conversado con ella. Que siga así fuerte, trabajando duro por ella, para su familia, como siempre”, dijo Arias al programa América Hoy.

“Eso es siempre, así estén solas o no estén solas igual, todas las mujeres tienen que estar seguras de sí misma, fuertes, luchadoras, trabajadoras, no depender de nadie, siempre la mujer puede sola, así esté o no esté con pareja, ¿no? (...) Yo estoy tranquila, tú déjame a mí. Yo no estoy, ya déjame tranquila, están en otra onda”, agregó.

Yahaira Plasencia emitió un comunicado donde anunció el fin de su relación sentimental con el cantante Jair Mendoza. La salsera aseguró que la ruptura se ha dado de buena forma.

“Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con Jaír Mendoza. Esta es una decisión muy meditada por los dos y tomada de mutuo acuerdo (...) Está de más decir que queda una relación de máximo respeto y cariño en nombre del tiempo que compartimos como pareja y que le deseo todos los éxitos del mundo en todo lo que emprenda. Por la discreción que siempre ha caracterizado a nuestra relación y que pretendemos mantener con respecto a nuestra vida privada no tenemos intención de hacer otro tipo de declaraciones públicas sobre este asunto”, señaló.

Paula Arias y su indirecta a Yahaira