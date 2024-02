El actor Lucho Cáceres, últimamente viralizado en redes sociales por sus ácidos comentarios hacia otros fomartos televisivos, criticó duramente al ‘Gran Chef: Famosos’.

Cáceres expresó que no iría a dicho espacio, en una entrevista con el ‘Flaco’ Granda, porque existen varias razones que le impedirían cocinar.

“Ahí (en “Gran Chef: Famosos”) es de lunes a viernes son horas. ¿Y si ese día no tengo ganas de sonreír? Yo no voy a estar con una cara... no pues, no es así. No vas a ir a una reunión para estar ahí a un lado todo aburrido”, dijo.

También confesó que se sintiría incómodo si le toca compartir cocina con algún participante que no sea de su agrado.

“¿Y si me toca con alguien que no me vacila? Tengo que fingir que me cae chévere. Todos se abrazan, se caen bien, se mandan fuerzas. Tendría que fingir y no. Si tengo que fingir le doy vida a un personaje”, explicó.