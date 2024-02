El cantante Ricky Trevitazo, conocido por su participación en el grupo ‘Skándalo’ preocupó a sus seguidores tras confirmarse que fue internado de emergencia por dengue. Sin embargo, el músico fue dado de alta.

El también participante del reality ‘El Gran Chef Famosos’ abandonó el centro de salud en el que estuvo internado durante varios días debido a los graves efectos de la enfermedad. En una reciente entrevista con Latina Televisión, Ricky Trevitazo reveló algunos detalles sobre su experiencia con la enfermedad.

Según contó el cantante, los síntomas comenzaron entre el jueves 15 y el viernes 16 de febrero, inicialmente pensó que era un simple resfriado y continuó con sus actividades durante ese fin de semana, pero los malestares se intensificaron por lo acudió a un centro médico.

“No sé exactamente dónde lo contraje. No he viajado, ha sido acá en el Callao. Le recomendaría a la gente que se cuide mucho. Yo ya he dejado los síntomas del dengue hace un par de días, casi tres días. Pero aún estoy con las plaquetas, el dengue se traga tus plaquetas ”, contó el artista para las cámaras de Latina.

Agradecido con el público y Luigui Carvajal

Trevitazo expresó su agradecimiento al público por el apoyo recibido, especialmente a su amigo Luigui Carvajal, a quien describió como su “primer hermano” y confesó sentir admiración por su ‘gran corazón’.

Carvajal, quien también estuvo presente en la entrevista, destacó la importancia del apoyo y la amistad en momentos difíciles. “ Hay que estar siempre en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas , y ahí se demuestra en realidad la amistad. Él puede parecer mayor que yo, pero en realidad soy yo el que le jala las orejas”, expresó entre risas el artista.