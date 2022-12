En la última edición de El Gran Show, Gisela Valcárcel bromeó con la palabra ‘notario’. Sin embargo, la presentadora decidió dejar el tema cuando Tilsa Lozano le mencionó que la Giuliana Rengifo ya no se encontraba en el programa.

“No me hable usted de notario, hasta Melissa se ríe porque él quiere ponerme cabe. Es que cuando se mencionan aquí a un notario arde Troya. Pero yo tengo mi notario que me dura un minuto, pero como todo en la vida”, expresó Gisela.

Facundo González se emociona y celebra gol de Argentina con un beso a Gisela Valcárcel

Argentina logró su pase a cuartos de final del Mundial Qatar 2022 tras vencer a Países Bajo en tanda de penales, y en nuestro país, diversas figuras del espectáculo siguieron de cerca este trascendental partido, entre ellos Facundo González.

Ni los ensayos para participar en la final de “El Gran Show” impidieron que el popular ‘Guacho’ se perdiera el partido de la albiceleste. Él vivió el minuto a minuto de este encuentro acompañado de Gisela Valcárcel y sus compañeros del reality de baile.

Precisamente la ‘Señito’ compartió a través de sus historias de Instagram imágenes del momento en que Facundo González vive la emoción de ver jugar a la selección de su país natal.

En uno de los videos se ve cómo el integrante de “Esto es Guerra” estalla de emoción tras el gol de Lionel Messi y lo festeja estampándole un beso en las mejillas a Gisela Valcárcel.

“Qué estrés, que sufrimiento, pero Argentina ganó. Si sos argentino tienes que sufrir, así que nada, muy contento y ahora vamos por esa copa, falta la semifinal y la final”, señaló el chico reality, quien no se mostró convencido de tener el mismo resultado en la final de “El Gran Show”.