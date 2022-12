La cantante de salsa Daniela Darcourt se refirió a las críticas que recibió en redes sociales tras repartir pelotas de plástico a niños por Navidad.

Cabe mencionar que en los comentarios de su cuenta de Instagram, la salsera fue atacada por no entregar prendas de vestir o comida a los menores. “¿Solo eso regalaste? ¿Unas simples pelotas? Puedes dar más”, expresó un cibernauta.

Al respecto, Darcourt declaró para ‘América Espectáculos’ que tuvo que cubrir sus demás gastos como artista. “Tenemos una planilla que pagar, el escenario que se monta no está necesariamente puesto por el empresario y otras cosas”, expresó.

“Yo lo hice con todo el amor del mundo, de hecho fue una semana bien complicada para mí. (...) Llené una camioneta de pelotas (...) No me siento mal, me quedé contenta y feliz con las sonrisas que les arranque a esos niños”, expresó la cantante.

Daniela Darcourt responde a críticas

Daniela Darcourt sorprende a Jeremy Montalva con romántico mensaje: “Gracias por todo y tanto”

A través de sus stories de Instagram, la intérprete de “Señor mentira” compartió un emotivo mensaje dedicado a su pareja, con quien posó románticamente durante su última aventura juntos.

“Seguimos sumando historias, momentos y más, compañero de mi vida. Gracias por todo y tanto hasta ahora, mi amor. Te amo, Jeremy Montalva”, escribió Daniela Darcourt sobre una fotografía en la que aparece con su pareja.

Como se sabe, Daniela Darcourt y Jeremy Montalva empezaron su relación hace un par de meses, tiempo en el que no han tenido reparos en compartir diversas aventuras juntos, incluso han disfrutado de las atracciones del parque de diversiones de Universal, en Orlando.

