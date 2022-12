La modelo Tilsa Lozano se volvió a referir a las fotografías de la ex chica reality Macarena Vélez en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que, anteriormente, la “exvengadora” había declarado en “América Hoy” que la exparticipante de “Esto Es Guerra” lucía distinta en persona y en sus publicaciones. Tales comentarios incomodaron a la expareja de Said Palao, quien afirmó, en un canal de Youtube, sentirse bien con su físico.

Al respecto, Lozano volvió a presentarse en el programa conducido por Ethel Pozo, donde se reafirmó en sus declaraciones sobre Vélez.

“Yo sigo pensando lo mismo, yo no creo que ella esté mal, ella es una chica regia, pero creo que en persona no es la chica de la foto. Sigo pensando lo mismo porque yo la he visto en persona, no es la chica de la foto”, expresó la esposa de Jackson Mora.

Tilsa Lozano le responde a Macarena

Tilsa Lozano hace oídos sordos a las críticas por su boda: “La gente que me odia siempre va a criticar”

En recientes declaraciones, Tilsa Lozano aseguró que su boda fue tal y cómo ella soñaba, algo sencillo y en compañía de sus seres queridos. Al respecto de las críticas, dijo que siente tanta felicidad que prefiere ignorar comentarios negativos.

“Me casé y no sé si se paralizó el mundo, pero mi mundo sí se paralizó por todo un fin de semana, tuve la bendición de Dios de estar con toda mi familia unida. Como siempre dije, fue una boda íntima, quería algo sencillo y, la verdad, mejor no pudo salir. ¿Y las críticas? La verdad que no tengo idea, la gente que me odia siempre va a criticar, además, hay tanto amor y felicidad en mi vida ahora que no tengo ganas de saber”, señaló Lozano.

