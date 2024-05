Alfredo Benavides aseguró que demandará a Rodrigo González y al canal Willax por difamación. El comediante no quiso dar mayor detalles, pero indicó que su proceso está sustentado.

“ Yo no doy un paso si no tengo la seguridad de lo que estoy hablando y legalmente, tanto el canal como Rodrigo me han calumniado, me han difamado agravadamente. No voy hablar de la supuesta cofradías porque es otro más de sus inventos ”, manifestó el cómico.

Asimismo, el hermano de Jorge Benavides mencionó que cuenta con todos los elementos para la denuncia contra ‘Peluchín’.

“Todo lo que tenga que ver con el señor es totalmente por la vía legal”, añadió.

Como se recuerda, en febrero del presente año, Rodrigo González dijo que Alfredo Benavides estaría involucrado en temas turbios. Además, lo comparó con Andrés Hurtado.

“Alfredo Benavides es como Chibolín, siempre está metido en cosas truculentas, por eso son amigos pues. Dime con quién andas y te diré quién eres, no lo inventamos nosotros, en la tele hay esas alianzas, esas juntitas ¿Por qué siempre con ellos? Donde está lo trucho siempre aparecen esos nombres”, expresó el conductor de TV.