Carlos Thornton Olano, el joven actor que encarna a “Gregorio” en la telenovela Maricucha”, admite que su padre, Carlos Thornton, fue una influencia positiva para que decidiera elegir la carrera artística.

“El hecho de que mi papá sea actor influyó para que la actuación me apasione, pero el interés creció y se desarrolló por el hermano de mi mamá, él me enseñaba películas, música, desde muy pequeño. Cuando ingresé a la universidad lo primero que empecé a estudiar fue música y luego de un año me cambié a teatro”, cuenta el galán de Patricia Barreto en la teleserie.





¿La decisión de estudiar teatro en la universidad generó resistencia en tu familia?

En mi caso no, mi mamá al principio no me quería delante de las cámaras, pero no lo dijo de mala manera. Gracias a Dios tuve bastante apoyo de mi familia.





A veces la familia es la principal barrera para quien busque seguir una carrera artística .

Qué pena que pase eso. En mi caso, yo quise ser actor desde chiquito, después me metí a la música y empecé a tocar. Entonces esa dualidad aún persiste en mí, pero sí considero que hoy me desenvuelvo más en la actuación que en la música.





Es inevitable que te mencionen a tu papá siempre, ¿te molesta?

No es que me moleste, estoy orgulloso de dónde vengo, por supuesto. Lo que me molesta es que no se refieran a mí como yo, sino como el hijo de alguien. No soy solo el hijo de Carlos Thornton.





Pero verás que de aquí a algunos años, van a decir, Carlos Thornton el papá de...

Claro, justamente porque los tiempos han cambiado y la época de mi papá es otra. No soy el único que le recuerden a su papá, también está Estéfano (hijo de Christian Meier), ambos por coincidencia estamos en la telenovela.





Pero no por influencia de tu papá llegaste al casting de Maricucha.

Había hecho un capítulo para “Los milagros de la rosa” y luego me hicieron una nota en “La banda del chino”. Me vieron en ese reportaje y me llamaron para el casting, y al parecer les gusté porque aquí estoy. Me lo gané yo.





Gregorio es un personaje que has tenido que enfrentar y darle humanidad.

Lo afronté de una manera muy humana y directa, porque este personaje, que no ha tenido ninguna relación con la primera temporada, de hecho no ve a Maricucha desde que ella se fue a Lima, entonces está bien desentendido de la historia. Él ha basado toda su vida en conseguir todo lo que se habían prometido Gregorio y Marícucha. Y eso es algo muy idealista.





La universidad te da la teoría, los sets de televisión te da la práctica, ¿a cuál le das más valor?

La teoría y la práctica, van de la mano definitivamente, solo con la práctica no sabes cuál es la profundidad de lo que estás haciendo, no entiendes lo que haces. Solo te están diciendo que hagas algo, tú lo haces y listo, pero no estás entendiendo. Pero cuando aplicas la teoría en la práctica, tienes una idea de por dónde va la actuación.





Hay quienes en la television le dan la oportunidad a personajes mediáticos sin preparación.

Yo si estoy de acuerdo que le den oportunidad a las personas que no han estudiado, es cierto que el estudio es muy, muy importante, es vital, pero no significa que alguien sea un completo inútil. Los que no han estudiado también guardan mucho talento. Basta con darle una oportunidad e impulsarlos.





Lo malo es que luego no quieran prepararse...

No es malo, porque quizás no quieren actuar siempre, quieren hacer otra cosa, pero si desean seguir en este rubro, desenvolverse en audiovisuales o en el escenario, entiendo que el estudio si es muy importante.