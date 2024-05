Alejandra Baigorria está en un buen momento en su vida al planear su matrimonio junto a Said Palao. En la última edición de ‘Mande Quien Mande’, la empresaria dio detalles de sus preparativos para su boda con el chico reality.

La rubia no pudo evitar quebrarse mientras recordaba todo lo que tuvo que pasar para llegar próximamente al altar. Además, dijo haberse equivocado al elegir mal a sus parejas en el pasado.

“La verdad es que desde que tengo 20 años sabía lo que quería en la vida, sabía que quería formar una familia, sabía que me quería casar, sabía que quería que todo fuera tan perfecto y al comienzo no entendía por qué me pasaba tantas cosas o elegía mal ”, sostuvo Baigorria.

“ En el camino, pero luego me di cuenta cuando me acerqué a Dios que el tenía un por qué para mi, que a mis 35 años fue lograr muchas cosas para mí, de cambiar muchas vidas de muchas mujeres, ayudar a mi familia. Llegó el momento indicado después de 15 años que lo esperó y Dios sabe por qué en este momento y con quién ”, añadió.

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre supuesta quiebra de su empresa: “Soy la única dueña”

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria tildó de ‘completamente falsas’ los rumores sobre una crisis en su empresa. La expareja de Mario Hart aclaró que el problema por el que pasó hace unos días era por otra “sociedad” que no involucraba su marca de ropa.

“Totalmente falso. El inconveniente que tengo es una sociedad que hice no con mi empresa de ropa”, escribió la chica reality en su historia de Instagram. Además, indicó que ella es la única dueña de su marca de ropa. “Mi marca de ropa en donde soy la ÚNICA DUEÑA”, agregó.

