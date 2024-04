Alejandra Baigorria se pronuncia sobre supuesta quiebra de su empresa: “Soy la única dueña”

¡Rompió su silencio! Alejandra Baigorria decidió pronunciarse sobre los rumores de que su empresa y marca de ropa estarían al borde de la quiebra. La rubia utilizó sus redes sociales para negar tajantemente, pese a que anteriormente apareció revelando que pasaba un mal momento.

La también chica reality utilizó sus historias de Instagram para desmentir algunas especulaciones en torno a su popular marca de ropa que nació en Gamarra. Sin embargo, hace algunos días, la pareja de Said Palao habría dado a entender que su empresa, fruto de su trabajo y esfuerzo pasaría por momento difíciles, pero al parecer todo habría sido solo una confusión.

Alejandra Baigorria niega crisis en su empresa

A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria tildó de ‘completamente falsas’ los rumores sobre una crisis en su empresa. La expareja de Mario Hart aclaró que el problema por el que pasó hace unos días era por otra “sociedad” que no involucraba su marca de ropa.

“Totalmente falso. El inconveniente que tengo es una sociedad que hice no con mi empresa de ropa”, escribió la chica reality en su historia de Instagram. Además, indicó que ella es la única dueña de su marca de ropa. “Mi marca de ropa en donde soy la ÚNICA DUEÑA”, agregó.

Alejandra Baigorria niega crisis en su empresa.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria anteriormente?

Hace algunos días, la popular empresaria se confesó en sus redes sociales explicando que tendría algunos problemas por lo que no la estaría pasando bien. Además, dejó en claro es una persona trabajadora.

“Bueno chicos, hoy no he estado conectada porque he tenido unos problemas, la verdad estoy súper afectada. He llorado todo el día porque en verdad hay muchas cosas que me parecen injustas“, expresó

“Tengo ganas de llorar porque lo único que voy a decir es que yo puedo ser todo lo que ustedes quieran, pero lo único que yo no soy es una persona mala, una persona incorrecta y, sobre todo, soy una persona trabajadora que todo lo que tiene hoy, se lo ha ganado en base a esfuerzo y trabajo. Las personas que me conocen me han visto trabajar. Todo lo que tengo es por mi esfuerzo y nada más que mi esfuerzo y que bueno ahora gente me lo quiera quitar así”, agregó.





